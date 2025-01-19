Польща звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для дестабілізації перед виборами

Навіть невеликий контакт з російськими службами розцінюється як шпигунство, заявив Кшиштоф Гавковський

Кшиштоф Гавковський (Фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Російські спецслужби намагаються вербувати поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами, які заплановані на травень 2025 року. Про це в ефірі RMF FM повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

"Російські служби почали шукати поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами. Хочу попередити всіх: будь-які контакти з іноземними спецслужбами караються в'язницею", – сказав міністр.

Він додав, що польська влада отримала інформацію, що російські спецслужби контактують із групами фахівців у даркнеті, через які Москва платить полякам за "дії проти їхньої держави".

За словами Гавковського, навіть невеликий контакт з російськими службами є шпигунством, і в січні російська військова розвідка почала шукати поляків для участі в цьому. Такої ситуації ще не було, наголосив він.

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