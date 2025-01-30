Reuters: 12 держав ЄС закликали Єврокомісію захистити вибори від іноземного втручання

Вони просять створити орган для протидії іноземним маніпулюванням інформацією та втручанню

Проєвропейський мітинг у Румунії (Фото: Robert Ghement/EPA)

Франція, Німеччина та 10 інших держав Європейського Союзу хочуть, щоб Європейська комісія використовувала свої повноваження відповідно до закону про цифрові послуги для захисту європейських виборів від іноземного втручання. Про це повідомило агентство Reuters, журналісти якого ознайомилися з відповідним листом.

У ньому міністри з європейських справ Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Чехії, Данії, Греції, Румунії, Словенії та Іспанії попросили Єврокомісію виконати обіцянки створити спеціальний орган ЄС для протидії іноземним маніпулюванням інформацією та втручанню.

"Ескалація загроз іноземного втручання та підривного втручання в публічні дебати під час ключових виборів є прямим викликом нашій стабільності та суверенітету", — йдеться в листі.

Міністри стверджують, що "останні інциденти вимагають термінових і об'єднаних дій для захисту майбутніх виборів в ЄС".

Дипломати ЄС, які розмовляли на умовах анонімності, сказали Reuters, що в листі йдеться про втручання головним чином Росії та Китаю, а також про інші випадки.