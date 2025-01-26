Reuters: Евросоюз готовится снять часть санкций с Сирии

Ряд санкций должен остаться в силе, включая меры, связанные с режимом Асада, торговлей наркотиками и оружием

Сирия (Иллюстративное фото: Ahmad Falhala/EPA)

Европейский Союз может вскоре прекратить санкции против Сирии, связанные с энергетикой и транспортом, но еще не договорился о том, ослаблять ли ограничения на финансовые операции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на троих неназванных европейских дипломатов, а также на соответствующий документ.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе в понедельник, 27 января. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ранее выразила надежду, что на встрече будет достигнуто политическое соглашение по послаблению санкций.

В материале говорится, что подход Европы к Дамаску начал меняться после того, как в декабре 2024 года диктатор Сирии Башар Асад был устранен силами повстанцев во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам", которую Организация объединенных наций признает террористической группировкой.

Чиновники считают, что транспорт является ключевым фактором в возобновлении полноценной работы сирийских аэропортов, что может способствовать возвращению беженцев.

Энергетика и электричество также считаются важными для улучшения условий жизни, что поможет стабилизировать страну и способствовать возвращению граждан.

В документе, с которым ознакомились журналисты Reuters, говорится, что дипломаты из 27 государств-членов блока рекомендовали принять быстрые меры для приостановки ограничений "в секторах, необходимых для экономической стабилизации и начала экономической реконструкции Сирии, таких как энергетика и транспорт".

Дипломаты также рекомендовали "оценить варианты возобновления банковских и инвестиционных отношений с Сирией".

Согласно позиции официальных лиц, ослабление ограничительных мер ЕС будет осуществляться поэтапно, с регулярной оценкой того, разрешают ли условия в Сирии дальнейшую приостановку санкций.

Формулировка документа является компромиссом между столицами ЕС. Некоторые правительства хотят быстро приостановить санкции, в то время как другие предпочитают более осторожный и постепенный подход, чтобы гарантировать, что Европа сохранит рычаги влияния.

Если в понедельник будет объявлено соглашение, европейские чиновники продолжат работу над техническими деталями приостановки действия санкций.

Согласно документу, ряд санкций должен остаться в силе, включая меры, связанные с режимом Асада, незаконной торговлей наркотиками и оружием.

В конце ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление против правительственных сил Асада.

29 ноября повстанческие силы впервые за восемь лет вошли в Алеппо, находившееся под контролем сирийского режима с 2016 года, 5 декабря – в город Хама, один из важнейших опорных пунктов правительственных сил. Кульминацией стал захват столицы Сирии, Дамаска, 8 декабря.

7 января 2025 года Министерство финансов США смягчило санкционный режим против Сирии, разрешив отдельные операции в сфере энергетики.