Reuters: Євросоюз готується зняти частину санкцій з Сирії

Низка санкцій має залишитися в силі, включаючи заходи, пов’язані з режимом Асада, торгівлею наркотиками та зброєю

Сирія (Ілюстративне фото: Ahmad Falhala/EPA)

Європейський Союз може незабаром припинити санкції проти Сирії, пов'язані з енергетикою і транспортом, але ще не домовився про те, чи послаблювати обмеження на фінансові операції. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних європейських дипломатів, а також на відповідний документ.

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять це питання на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 27 січня. Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас раніше висловила сподівання, що на зустрічі буде досягнута політична згода щодо послаблення санкцій.

У матеріалі йдеться, що підхід Європи до Дамаска почав змінюватися після того, як у грудні 2024 року диктатора Сирії Башара Асада було усунуто силами повстанців на чолі з "Хаят Тахрір аш-Шам", яке Організація об’єднаних націй визнає терористичним угрупованням.

Посадовці вважають, що транспорт є ключовим фактором у відновленні повноцінної роботи сирійських аеропортів, що може сприяти поверненню біженців.

Енергетика та електрика також вважаються важливими для поліпшення умов життя, що допоможе стабілізувати країну і заохотити громадян повертатися.

У документі, з яким ознайомилися журналісти Reuters, йдеться, що дипломати з 27 держав-членів блоку рекомендували вжити швидких заходів для призупинення обмежень "у секторах, необхідних для економічної стабілізації та початку економічної реконструкції Сирії, таких як енергетика та транспорт".

Дипломати також рекомендували "оцінити варіанти відновлення банківських та інвестиційних відносин з Сирією".

Згідно з позицією офіційних осіб, послаблення обмежувальних заходів ЄС буде здійснюватися поетапно, з регулярною оцінкою того, чи дозволяють умови в Сирії подальше призупинення санкцій.

Формулювання документа є компромісом між столицями ЄС. Деякі уряди хочуть швидко призупинити санкції, тоді як інші віддають перевагу більш обережному та поступовому підходу, щоб гарантувати, що Європа збереже важелі впливу.

Якщо в понеділок буде оголошено про угоду, європейські посадовці продовжать роботу над технічними деталями призупинення дії санкцій.

Згідно з документом, низка санкцій має залишитися в силі, включаючи заходи, пов’язані з режимом Асада, незаконною торгівлею наркотиками та зброєю.

Наприкінці листопада 2024 року сирійський рух опору розпочав масштабний наступ проти урядових сил Асада.

29 листопада повстанські сили вперше за вісім років увійшли до Алеппо, що було під контролем сирійського режиму з 2016 року, 5 грудня – до міста Хама, одного з найважливіших опорних пунктів урядових сил. Кульмінацією стало захоплення столиці Сирії, Дамаска, 8 грудня.

7 січня 2025 року Міністерство фінансів США пом'якшило санкційний режим проти Сирії, дозволивши окремі операції у сфері енергетики.