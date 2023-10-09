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Reuters: Китай создает новые атомные субмарины по технологиям РФ. Они тяжело отслеживаются

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 07:50
Reuters: Китай создает новые атомные субмарины по технологиям РФ. Они тяжело отслеживаются - Фото
Атомная субмарина ВМС Китая (Фото: Википедия)

Китай начал производство ядерных субмарин нового поколения, которые должны стать проблемой для США и западных союзников, поскольку эти подлодки трудно отследить. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет, опубликованный Китайским институтом морских исследований Военно-Морского колледжа США.

Согласно исследованию, за китайской подлодкой типа 096 с баллистическими ракетами будет гораздо труднее следить. По мнению семи аналитиков и трех базирующихся в Азии военных атташе, этот вывод является проверенным.

Подводник в отставке и аналитик военно-морской технической разведки, один из исследователей этой подводной лодки Кристофер Карлсон сказал, что "тип 096 станет кошмаром. Их будет очень, очень трудно обнаружить".

Аналитики добавляют, что, вероятно, к концу этого десятилетия Китай введет в эксплуатацию свою разработку. Низкого уровня шумности и незаметности лодки китайские инженеры достигли благодаря российским технологиям.

В материале отмечается, что субмарина типа 096 будет сравниваться с самыми современными российскими подлодками с точки зрения малозаметности, сенсоров и вооружения.

  • 13 марта лидеры США, Великобритании и Австралии договорились построить новый флот атомных подлодок в рамках программы AUKUS.
  • Атомные подлодки первого поколения SSN-AUKUS будут построены в рамках масштабного трехстороннего строительного проекта в Великобритании и Австралии.

Читайте также: Во время аварии атомной подводной лодки Китая погибли 55 моряков – The Times

Милана Головань
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Китайядерное оружиесубмарина
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