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Reuters: Китай створює нові атомні субмарини за технологіями РФ. Вони важко відстежуються

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 07:50
Reuters: Китай створює нові атомні субмарини за технологіями РФ. Вони важко відстежуються - Фото
Атомна субмарина ВМС Китаю (Фото: Вікіпедія)

Китай розпочав виробництво ядерних субмарин нового покоління, які мають стати проблемою для США та західних союзників, оскільки ці підводні човни важко відстежити. Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт, опублікований Китайським інститутом морських досліджень Військово-морського коледжу США. 

Згідно з дослідженням, за китайським підводним човном типу 096 з балістичними ракетами буде набагато важче стежити. На думку семи аналітиків і трьох військових аташе, що базуються в Азії, цей висновок є перевіреним.

Підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки, один із дослідників цього підводного човна Крістофер Карлсон сказав, що "тип 096 стане кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити".

Аналітики додають, що, ймовірно, до кінця цього десятиліття, Китай введе в експлуатацію свою розробку. Низького рівня шумності та непомітності човна китайські інженери досягли завдяки російським технологіям.

У матеріалі зазначається, що субмарина типу 096 буде порівнюватися з найсучаснішими російськими підводними човнами з погляду малопомітності, сенсорів і озброєння. 

  • 13 березня лідери США, Великої Британії та Австралії домовилися збудувати новий флот атомних підводних човнів у межах програми AUKUS.
  • Атомні підводні човни першого покоління SSN-AUKUS будуть побудовані в межах масштабного тристороннього будівельного проєкту у Великій Британії та Австралії.

Читайте також: Під час аварії атомного підводного човна Китаю загинули 55 моряків – The Times

Мілана Головань
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