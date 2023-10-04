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Новини | Під час аварії атомного підводного човна Китаю загинули 55 моряків – The Times

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 11:04
Під час аварії атомного підводного човна Китаю загинули 55 моряків – The Times - Фото
Атомна субмарина класу ''Шань'' (Фото - НВАК)

У недавній аварії одного з ударних підводних човнів Народно-визвольної армії Китаю, ймовірно, загинули 55 моряків. Про це повідомляє The Times із посиланням на звіт британської розвідки.

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Як стверджується у звіті, китайська атомна субмарина класу "Шань" потрапила до однієї з пасток, які ВМФ Китаю розставляє проти підводних човнів США та Великої Британії.

Після зіткнення з пасткою на субмарині відмовили ключові системи. Їхній ремонт та підйом на поверхню тривали шість годин. За цей час човен витратив запас кисню, що призвело до загибелі 55 членів екіпажу, зокрема 22 офіцерів та капітана.

Вперше про аварію підводного човна класу "Шань" у Жовтому морі повідомили військові Тайваню у серпні 2023 року, проте Міністерство національної оборони Китаю ці повідомлення спростувало.

ВМС Китаю має у своєму розпорядженні шість атомних підводних човнів класу "Шань" (тип 093). Перший з них взято на озброєння у 2006 році. Проєкт підводного човна створено за участю фахівців із Росії.

Читайте також: Британія вкладає 4 млрд фунтів у створення нового ударного підводного човна – Міноборони

Сергій Бережний
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