При аварии атомной подводной лодки Китая погибли 55 моряков – The Times

В недавней аварии одной из ударных подводных лодок Китайской народно-освободительной армии, вероятно, погибли 55 моряков. Об этом сообщает The Times со ссылкой на отчет британской разведки.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как утверждается в отчете, китайская атомная субмарина класса Шань попала в одну из ловушек, которые ВМФ Китая расставляет против подводных лодок США и Великобритании.

После столкновения с ловушкой на субмарине отказали ряд ключевых систем. Их ремонт и подъем на поверхность заняли шесть часов. За это время лодка израсходовала запас кислорода, что привело к гибели 55 членов экипажа, в том числе 22 офицеров и капитана.

Впервые об аварии подводной лодки класса Шань в Желтом море сообщили военные Тайваня в августе 2023 года, однако министерство национальной обороны Китая эти сообщения опровергло.

ВМС Китая располагает шестью атомными подводными лодками класса Шань (тип 093). Первая из них принята на вооружение в 2006 году. Проект подводной лодки создан при участии специалистов из России.

В 2017 году аргентинская военная субмарина с 44 членами экипажа на борту исчезла в море.

21 апреля 2021 года ВМС Индонезии сообщили, что с радаров пропала подлодка KRI Nanggala-402. Через несколько дней лодку обнаружили на глубине от 700 до 850 метров, 53 члена экипажа погибли.

Читайте также: Британия вкладывает 4 млрд фунтов в создание новейшей ударной подлодки – минобороны

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.