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При аварии атомной подводной лодки Китая погибли 55 моряков – The Times

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 11:04
При аварии атомной подводной лодки Китая погибли 55 моряков – The Times - Фото
Атомная субмарина класса Шань (Фото - НОАК)

В недавней аварии одной из ударных подводных лодок Китайской народно-освободительной армии, вероятно, погибли 55 моряков. Об этом сообщает The Times со ссылкой на отчет британской разведки.

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Как утверждается в отчете, китайская атомная субмарина класса Шань попала в одну из ловушек, которые ВМФ Китая расставляет против подводных лодок США и Великобритании.

После столкновения с ловушкой на субмарине отказали ряд ключевых систем. Их ремонт и подъем на поверхность заняли шесть часов. За это время лодка израсходовала запас кислорода, что привело к гибели 55 членов экипажа, в том числе 22 офицеров и капитана.

Впервые об аварии подводной лодки класса Шань в Желтом море сообщили военные Тайваня в августе 2023 года, однако министерство национальной обороны Китая эти сообщения опровергло.

ВМС Китая располагает шестью атомными подводными лодками класса Шань (тип 093). Первая из них принята на вооружение в 2006 году. Проект подводной лодки создан при участии специалистов из России.

  • В 2017 году аргентинская военная субмарина с 44 членами экипажа на борту исчезла в море.

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Сергей Бережной
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Китайаварияподводная лодка
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