Reuters: Лидеры ЕС готовятся одобрить финансовую и военную помощь Украине

Евросоюз (Иллюстративное фото: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Ожидается, что лидеры Евросоюза, за исключением Венгрии, на саммите 20 марта подтвердят свою финансовую и военную поддержку президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

26 лидеров европейских стран должны согласовать текст, в котором обязуются отстаивать независимость и территориальную целостность Украины, а также призывают Россию "проявить реальную политическую волю к прекращению войны".

Также они обсудят предложение Еврокомиссии об увеличении военных расходов, объединении ресурсов для совместных оборонных проектов и закупке большего количества европейского оружия.

Неназванный дипломат ЕС отметил, что исключать из списка поставщиков фирмы стран, не входящих в Евросоюз, нет смысла.

"Таким образом, те, кто говорит, что мы должны исключить неевропейцев, сами себе стреляют в ногу в геополитическом и экономическом плане", – сказал он.

Также лидеры ЕС на встрече обсудят опасения Европы о том, что она может отстать от США и других стран в "глобальной технологической гонке".

В проекте выводов саммита установлены сроки достижения прогресса в трех областях: сокращение бюрократической волокиты, энергетическая безопасность и климатическая нейтральность, а также побуждение потребителей инвестировать в реальную экономику.

"Мы полны решимости добиться прогресса. Но давайте не будем притворяться, что это легко", – подчеркнул один из анонимных дипломатов.