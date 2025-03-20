Reuters: Лідери ЄС готуються схвалити фінансову та військову допомогу Україні

Євросоюз (Ілюстративне фото: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Очікується, що лідери Євросоюзу, за винятком Угорщини, на саміті 20 березня підтвердять свою фінансову та військову підтримку президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних дипломатів.

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26 лідерів європейських країн мають узгодити текст, у якому зобов'язуються відстоювати незалежність та територіальну цілісність України, а також закликають Росію "проявити реальну політичну волю до припинення війни".

Також вони обговорять пропозицію Єврокомісії щодо збільшення військових витрат, об'єднання ресурсів для спільних оборонних проєктів та закупівлі більшої кількості європейської зброї.

Неназваний дипломат ЄС зазначив, що виключати зі списку постачальників фірми країн, які не входять до Євросоюзу, немає сенсу.

"Таким чином, ті, хто каже, що ми маємо виключити неєвропейців, самі собі стріляють у ногу в геополітичному та економічному плані", – сказав він.

Також лідери ЄС на зустрічі обговорять побоювання Європи про те, що вона може відстати від США та інших країн у "глобальній технологічній гонці".

У проєкті висновків саміту встановлено терміни досягнення прогресу у трьох сферах: скорочення бюрократичної тяганини, енергетична безпека та кліматична нейтральність, а також спонукання споживачів інвестувати в реальну економіку.

"Ми сповнені рішучості досягти прогресу. Але давайте не будемо вдавати, що це легко", – підкреслив один з анонімних дипломатів.