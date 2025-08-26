Reuters: Трамп отправляет ракетный крейсер и атомную субмарину к южным Карибам
США направили дополнительные корабли к южным Карибам в рамках усилий президента Штатов Дональда Трампа по противодействию угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей. Об этом Reuters сообщили два собеседника, которые проинформированы о развертывании этих кораблей.
По словам собеседников, крейсер с управляемыми ракетами USS Lake Erie и быстроходная атомная подводная лодка USS Newport News прибудут в регион в начале следующей недели.
Собеседники отказались раскрывать детали миссии, но сообщили, что последние перемещения направлены на противодействие угрозам национальной безопасности США со стороны специально определенных "нарко-террористических организаций" в регионе.
На прошлой неделе собеседники сообщили Reuters, что США заказали отправку десантной эскадрильи в южную часть Карибского бассейна в рамках этих усилий.
В частности, корабли ВМС США "Сан-Антонио", "Иводзима" и "Форт-Лодердейл" должны были прибыть к побережью Венесуэлы еще 24 августа.
По словам собеседников, на кораблях находится 4500 военнослужащих, включая 2200 морских пехотинцев.
- 1 августа Трамп сообщил, что отдал приказ на размещение двух атомных субмарин в "соответствующих регионах" в ответ на угрозы Медведева. Куда именно произошло перемещение, неизвестно. Позже в тот день президент США заявил, что подводные лодки "стали ближе" к России.
Комментарии (0)