Reuters: Трамп отправляет ракетный крейсер и атомную субмарину к южным Карибам

Ракетный крейсер и атомная подводная лодка прибудут в регион на следующей неделе, сообщили собеседники Reuters

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США направили дополнительные корабли к южным Карибам в рамках усилий президента Штатов Дональда Трампа по противодействию угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей. Об этом Reuters сообщили два собеседника, которые проинформированы о развертывании этих кораблей.

По словам собеседников, крейсер с управляемыми ракетами USS Lake Erie и быстроходная атомная подводная лодка USS Newport News прибудут в регион в начале следующей недели.

Собеседники отказались раскрывать детали миссии, но сообщили, что последние перемещения направлены на противодействие угрозам национальной безопасности США со стороны специально определенных "нарко-террористических организаций" в регионе.

На прошлой неделе собеседники сообщили Reuters, что США заказали отправку десантной эскадрильи в южную часть Карибского бассейна в рамках этих усилий.

В частности, корабли ВМС США "Сан-Антонио", "Иводзима" и "Форт-Лодердейл" должны были прибыть к побережью Венесуэлы еще 24 августа.

По словам собеседников, на кораблях находится 4500 военнослужащих, включая 2200 морских пехотинцев.