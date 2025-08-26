Reuters: Трамп відправляє ракетний крейсер і атомну субмарину до південних Карибів

Ракетний крейсер і атомний підводний човен прибудуть у регіон наступного тижня, повідомили співрозмовники Reuters

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США спрямували додаткові кораблі до південних Карибів у межах зусиль президента Штатів Дональда Трампа щодо протидії загрозам з боку латиноамериканських наркокартелів. Про це Reuters повідомили двоє співрозмовників, які поінформовані про розгортання цих кораблів.

За словами співрозмовників, крейсер із керованими ракетами USS Lake Erie і швидкохідний атомний підводний човен USS Newport News прибудуть у регіон на початку наступного тижня.

Співрозмовники відмовилися розкривати деталі місії, але повідомили, що останні переміщення спрямовані на протидію загрозам національній безпеці США з боку спеціально визначених "нарко-терористичних організацій" у регіоні.

Минулого тижня співрозмовники повідомили Reuters, що США замовили відправлення десантної ескадрильї до південної частини Карибського басейну в рамках цих зусиль.

Зокрема, кораблі ВМС США "Сан-Антоніо", "Іводзіма" та "Форт-Лодердейл" мали прибути до узбережжя Венесуели ще 24 серпня.

За словами співрозмовників, на кораблях перебуває 4500 військовослужбовців, включно з 2200 морськими піхотинцями.