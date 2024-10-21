Reuters: В США скончался личный враг Эрдогана Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен (Фото: страница Herkul в сети X)

В США умер 83-летний турецкий писатель, глава движения Хизмет и бывший проповедник Фетхуллах Гюлен, которого обвиняли в попытке переворота против турецкого президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщают Reuters и турецкое СМИ Hurriyet.

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"В последнее время его здоровье было крайне проблематичным. Помимо почечной недостаточности и диабета, у него также была деменция... здоровье Гюлена ухудшалось после того, как его вывезли из Пенсильвании", — сказал представитель газеты Hürriyet.

Как сообщает издание, еще в апреле 2024 года Гюлена якобы похитили – вывезли из дома в городе Сейлорсбург и держали в неизвестном месте. Якобы к этому причастны члены Хизмет Джевдет Тюркелу и Мустафа Озджан, чтобы в случае смерти главы движения контролировать финансы организации.

По информации сайта Herkul в аккаунте X, который публиковал проповеди Гюлена, глава Хизмета скончался 20 октября около 21:20 в американской больнице, где проходил лечение.

Гюлена называли вторым влиятельным человеком Турции. Он стал известен благодаря пропаганде толерантного ислама, в котором особое внимание уделялось альтруизму, скромности и трудолюбию. Движение, которое он возглавлял в Турции, называлось Хизмет или "служение". Под его руководством были открыты учебные заведения по всей Турции, а также в других странах мира, сообщает BBC.

Однако в 2013 году президент Турции Эрдоган выступил против Хизмета, пообещав закрыть сотни школ и избавить страну от "гюленистов". До этого момента Гюлен считался союзником турецкого президента. В мае 2016 года Хизмет объявили террористической организацией, а в июле фракция турецкой армии попыталась свергнуть Эрдогана, чтобы "защитить демократию от авторитарного президента".

Тогда солдаты-изгои захватили военные самолеты, танки и вертолеты. Было убито около 250 человек при попытке захватить власть. Тогда правительство Турции обвинило Гюлена в попытке переворота, но он все отверг. Сам глава движения на тот момент жил в США в добровольном изгнании, куда переехал еще в конце 1990-х годов. Турция запросила его экстрадиции для правосудия, но США отказали.

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