Reuters: У США помер особистий ворог Ердогана Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Ґюлен (Фото: сторінка Herkul у мережі X)

У США помер 83-річний турецький письменник, голова руху Хізмет і колишній проповідник Фетхуллах Гюлен, якого звинувачували у спробі перевороту проти турецького президента Реджепа Ердогана. Про це повідомляють Reuters і турецьке ЗМІ Hurriyet.

"Останнім часом його здоров'я було вкрай проблематичним. Окрім ниркової недостатності та діабету, він також мав деменцію... здоров'я Гюлена погіршувалося після того, як його вивезли з Пенсільванії", – сказав представник газети Hürriyet.

Як повідомляє видання, ще у квітні 2024 року Гюлена нібито викрали – вивезли з дому у місті Сейлорсбург і тримали у невідомому місці. Нібито до цього причетні члени Хізмет Джевдет Тюркьолу та Мустафа Озджан, щоб у разі смерті глави руху контролювати фінанси організації.

За інформацією сайту Herkul в обліковому записі X, що публікував проповіді Гюлена, глава Хізмету помер 20 жовтня близько 21:20 в американській лікарні, де проходив лікування.

Гюлена називали другою впливовою людиною Туреччини. Він став відомий завдяки пропаганді толерантного ісламу, в якому особлива увага приділялася альтруїзму, скромності та працьовитості. Рух, який він очолював у Туреччині, називався Хізмет або "служіння". За його керівництва було відкрито навчальні заклади по всій Туреччині, а також в інших країнах світу, повідомляє BBC.

Однак у 2013 році президент Туреччини Ердоган виступив проти Хізмета, пообіцявши закрити сотні шкіл і позбавити країну від "гюленістів". До цього моменту Гюлен вважався союзником турецького президента. У травні 2016 року Хізмет оголосили терористичною організацією, а в липні фракція турецької армії спробувала повалити Ердогана, щоб "захистити демократію від авторитарного президента".

Тоді солдати-ізгої захопили військові літаки, танки й гелікоптери. Було вбито близько 250 людей під час спроби захопити владу. Тоді уряд Туреччини звинуватив Гюлена у спробі перевороту, але він усе відкинув. Сам голова руху на той момент жив у США у добровільному вигнанні, куди переїхав ще наприкінці 1990-х років. Туреччина запросила його екстрадицію для правосуддя, але США відмовили.

5 жовтня Ізраїль завдав ударів по Сирії та Лівану. Було ліквідовано "лідера озброєного крила" ХАМАС Саїд Аталлах Алі з бригади "Аль-Кассам" з дружиною й дочкою.

17 жовтня Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

19 жовтня стало відомо, що Хезболла атакувала дронами резиденцію прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. За попередніми даними, ніхто не постраждав.