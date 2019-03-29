Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 00:24

"Реванша на будет": Порошенко написал четыре твита о Коломойском

"Реванша на будет": Порошенко написал четыре твита о Коломойском - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Телеканал 1+1 стал инструментом распространения лжи, заявил президент

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко заявил, что телеканал 1+1 бизнесмена Игоря Коломойского стал инструментом распространения лжи против него.

Президент написал в Twitter четыре сообщения, посвященных Коломойскому и телеканалу 1+1, заявив, что Коломойский мстит государству, телеканал распространяет ложную информацию, а сотрудники 1+1 запуганы.

Реклама

1. "Мои оппоненты в последние недели льют на меня реки бесстыдной лжи. Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал 1+1", - написал Порошенко.

2. "1+1 превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца. Тот, хоть и сбежал за границу, но в предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами: то Зе, то Ю", - отметил президент.

3. "Месть государству - мотив Коломойского. В конце 2016 года правительство, чтобы спасти деньги почти 20 млн клиентов от махинаций владельцев, было вынуждено национализировать ПриватБанк и обеспечило его надежное функционирование. Это стало причиной информвойны, которую владелец "Плюсов" развязал против государства", - заявил глава государства.

4. "Чтобы обо мне сейчас ни говорили запуганные Коломойским работники этого канала, знайте: ничего общего с правдой это не имеет, ничего даже подобного честной журналистике. И меня это не остановит, реванша не будет", - резюмировал Порошенко.

25 марта 2019 года президент решил подать в суд на канал 1+1 "за систематическую ложь" и "дезинформацию", которые, по мнению Порошенко, наносят ущерб его чести и достоинству как кандидата в президенты и действующего президента.  В штабе Порошенко считают, что владелец телеканала Игорь Коломойский превратил его "в орудие грязных политических технологий и черного пиара против… Порошенко".

Группа 1+1 медиа заявила в ответ на намерение Порошенко подать в суд на телеканал 1+1, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, игорь коломойский, 1+1, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 