"Реванша на будет": Порошенко написал четыре твита о Коломойском

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко заявил, что телеканал 1+1 бизнесмена Игоря Коломойского стал инструментом распространения лжи против него.

Президент написал в Twitter четыре сообщения, посвященных Коломойскому и телеканалу 1+1, заявив, что Коломойский мстит государству, телеканал распространяет ложную информацию, а сотрудники 1+1 запуганы.

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1. "Мои оппоненты в последние недели льют на меня реки бесстыдной лжи. Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал 1+1", - написал Порошенко.

2. "1+1 превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца. Тот, хоть и сбежал за границу, но в предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами: то Зе, то Ю", - отметил президент.

3. "Месть государству - мотив Коломойского. В конце 2016 года правительство, чтобы спасти деньги почти 20 млн клиентов от махинаций владельцев, было вынуждено национализировать ПриватБанк и обеспечило его надежное функционирование. Это стало причиной информвойны, которую владелец "Плюсов" развязал против государства", - заявил глава государства.

4. "Чтобы обо мне сейчас ни говорили запуганные Коломойским работники этого канала, знайте: ничего общего с правдой это не имеет, ничего даже подобного честной журналистике. И меня это не остановит, реванша не будет", - резюмировал Порошенко.

25 марта 2019 года президент решил подать в суд на канал 1+1 "за систематическую ложь" и "дезинформацию", которые, по мнению Порошенко, наносят ущерб его чести и достоинству как кандидата в президенты и действующего президента. В штабе Порошенко считают, что владелец телеканала Игорь Коломойский превратил его "в орудие грязных политических технологий и черного пиара против… Порошенко".

Группа 1+1 медиа заявила в ответ на намерение Порошенко подать в суд на телеканал 1+1, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями.