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Резников: Как раньше – не будет, все должны быть готовы защищать Украину

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 15:24
Резников: Как раньше – не будет, все должны быть готовы защищать Украину - Фото
Алексей Резников (Фото: MReintegration/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что даже если завтра закончится война, уйдут еще десятилетия на нормализацию отношений с Россией, и украинцы должны всегда быть готовы защищать страну от "агрессивного соседа". Об этом он сказал в интервью АрміяInform.

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По словам Резникова, "наш агрессивный сосед никуда не денется", и если завтра война на Донбассе кончится, и Россия уйдет из оккупированного Крыма, то впереди еще будут десятилетия, "чтобы хотя бы достичь нормализации отношений и неконфликтного сосуществования".

"Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы в Кремле не возникало даже мыслей о рецидивах", – заявил министр.

По мнению Резникова, "мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может затронуть", что подразумевает также другой формат отношений между гражданами и властью.

Он отметил, что когда государство говорит о всеобъемлющей обороне, национальном сопротивлении и призывает граждан к территориальной обороне и резерву, нужно показать и доверие к людям. Одним из таких сигналов доверия, по мнению министра, может быть либерализация оборота оружия и формирование культуры обращения с оружием и тотальной военной подготовки.

  • 3 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости в максимально сжатые сроки завершить формирование командования территориальной обороны в стране.
  • В этот же день Резников говорил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил, что "если тренд будет продолжаться", то скоро это количество возрастет до 175 000.

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Оксана Житнюк
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