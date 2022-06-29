Резников: Когда о победе Украины будут снимать кино, консультанты не будут спать неделями

Министр обороны Алексей Резников призвал Запад к большим поставкам оружия в Украину, так как сейчас ВСУ борются с оккупантами 80-летними зенитными установками наряду с современными артсистемами. Об этом он написал в Facebook.

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"Мы живем в страшное и удивительное время! На фронте оккупанта уничтожают современные артиллерийские системы наряду с зенитными установками, которым по 80 лет. С ними вместе "смерть врагам" делают из трофейного российского оружия", – написал министр.

По мнению Резникова, когда о победе Украины в войне с РФ будут писать книги и снимать кино, "консультанты-эксперты по вооружению не будут спать неделями". Тем не менее, отметил он, можно четко констатировать – украинская армия неустанно переходит на западное вооружение и на современные модели его использования, тогда как Россия "стремительно движется к раннему палеолиту".

"Но должен сказать прямо – нам нужно больше оружия. Российская армия большая, и для того, чтобы снизить угрозу для всего мира, нам нужно ее остановить. Альтернативы, похоже, нет. А страна-террорист – есть, и она все еще крайне агрессивна", – заявил глава Минобороны, напомнив, что РФ продолжает убивать гражданских и во время сегодняшнего саммита НАТО.

"Именно вы сегодня раз и навсегда можете решить вопрос: остановить убийц здесь и сейчас или разрешить им военную экспансию на следующие страны", – добавил министр.

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите в Мадриде, заявил, что сегодня начинается новая история для всего НАТО – настоящие цели России все понимают, а Москва уже давно считает Альянс врагом.

В новой стратегии Североатлантического Альянса Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса, для мира и стабильности в Евроатлантическом регионе".

В документе также говорится о решении Бухарестского саммита 2008 года, который закрепил, что Украина и Грузия будут членами НАТО через план действий по членству.

Саммит НАТО также пригласил Швецию и Финляндию вступить в Альянс.

Оксана Житнюк

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