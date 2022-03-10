Резников: Не пытайтесь прожить на сбережения. Работайте. Учимся жить в новых условиях

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев, которые вынуждены были выехать в другие регионы, не пытаться переждать и выжить на сбережения, а искать работу, чтобы поддерживать экономику страны. Об этом он написал в Facebook.

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Резников описал, что происходит сейчас в Украине и как победить в войне против России.

1. Руководство государства работает над тем, чтобы сберечь жизнь людей. Приоритетом является организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам. Прежде всего, это Мариуполь, города Сумской, Харьковской областей, некоторые пригороды Киева. Также власти работают над доставкой гуманитарных грузов.

2. Круглые сутки идет работа над усилением нашей армии.

Резников отказался комментировать поставки оружия, но сказал, что в Украину идут "десятки тысяч шлемов и бронежилетов, медикаменты, другие важные вещи".

У армии, по его словам, достаточно топлива, но власти все равно формируют дополнительные резервы, размещают дополнительные заказы у производителей.

3. Резников обратился к военнообязанным украинцам.

Он призвал тех, кто переехал в другие регионы, не терять контакт с центрами комплектования и социальной поддержки.

"Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет смысла. Напротив. Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена... В боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение. Просто будьте на контакте с центром комплектования по месту проживания", – написал министр.

4. Что касается экономики.

Война оказывает существенное влияние на состояние страны, отметил Резников. В этом году Украина произведет гораздо меньше, то же самое касается урожая, потому что нужно не только освободить наши поля от врага, нужно их разминировать.

Украинцы победят Россию, только если экономика будет работать и будет создавать соответствующие возможности для обороны, отметил он.

По словам главы Минобороны, в Центральной и Западной Украине будут разворачиваться дополнительные производственные площадки в сфере обороны. Также часть мощностей перенесут находящиеся в зоне риска гражданские предприятия.

"Обращаюсь к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы, – не пытайтесь переждать. Не рассчитывайте только на свои сбережения. Ищите работу... Крепкий тыл – это залог крепкой обороны. Все, что может работать и развиваться, должно это делать. Получайте зарплату, оплачивайте коммунальные услуги, по возможности старайтесь не выпасть из экономических процессов", – написал Резников.

5. Никто точно не знает, когда у России иссякнет запас прочности. Это может произойти позже, чем нам бы хотелось, отметил министр.

"Мы должны быть готовы. Мы не должны выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустить сектор обороны и страну в целом. Тогда у врага не будет никакого шанса одолеть нас", – отметил глава Минобороны.

Вадим Ребрина

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