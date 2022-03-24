Резников о боях последнего месяца: Научили россиян, в чем разница между "на" и "в" Украине

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам в день, когда уже ровно месяц идет полномасштабная война России против Украины. Глава Минобороны уверен: этот период войдет в историю как "месяц несокрушимости". Он сообщил, что россияне уже потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 40 000 человек, однако предупреждает – впереди для Украины еще очень тяжелый период.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Публикуем текст обращения министра полностью:

"Уважаемые украинцы!

Этот период войны, начавшейся нападением России на Крым более восьми лет назад, войдет в историю как "месяц несокрушимости".



Украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог разрушить многих. Но не нас.



Хочу искренне поблагодарить всех наших защитников и защитниц, всех граждан, которые на своем месте работают ради жизни страны.



За это время мы доказали себе и всему миру, что Украина для нас прежде всего.



Что мы не позволим никому забрать у нас государство, о котором мечтали, за которое боролись, умирали, шли в Сибирь или на Соловки поколения украинцев.



За месяц у нас есть много символов несокрушимости. Героический Мариуполь, непреодолимый Харьков, отважный Чернигов и многие другие города и села показали, что российские оккупанты не будут властвовать на нашей земле.



В Сумах, Гостомеле, Волновахе, Ахтырке, Макарове, Конотопе, Николаеве, Броварах, Изюме и несколько раз в Чернобыевке непрошеных гостей научили, в чем разница между "на" и "в" Украине.



Херсон, где , где безоружные граждане сопротивляются оккупантам , доказывает всем, что российских солдат никто не звал. Это военные преступники из государства-террориста, ворвавшиеся силой.



За месяц За месяц они убили уже более 120 украинских детей . Тысячи и тысячи маленьких украинцев потеряли родителей, дом и пережили то, что мы никогда не простим врагу.



Зверства российских убийц и мародеров постепенно признают даже те, кто годами закрывал глаза на сущность кремлевского режима. Они насилуют, грабят, уничтожают все, что не могут украсть.



Мы отомстим за горе всех украинских городов и сел, которые временно занял враг. За Тростянец, Мелитополь, Счастье и Станицу Луганскую.



. 56 человек погибли. Это не случайное попадание снаряда или "работа по координатам". Это сознательное убийство беззащитных, военное преступление. Поэтому это на армия – это стая террористов, преступников и трусов. В Кременной на Луганщине российские изверги подогнали танк и расстреляли дом престарелых . 56 человек погибли. Это не случайное попадание снаряда или "работа по координатам". Это сознательное убийство беззащитных, военное преступление. Поэтому



Впереди у нас очень тяжелый период. Российская военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат. Российское общество уже испытывает отдельные последствия, но запугано и пассивно.



Поэтому единственный наш путь – выстоять под нашествием Мордора. Через боль, страх, потери. Через все испытания.



Потому что своих детей, родителей и близких мы любим. Мы просто не можем позволить, чтобы изверги определяли наше будущее и хозяйничали в нашем доме.



Мы их выгоним. Мы все отстроим. Мы очистим нашу землю от последствий войны. Это потребует от нас напряжения всех сил и времени.



Наша армия выстояла и усиливается за счет резерва. Сдерживает врага и переходит к активной обороне. Постепенно увеличивается международная поддержка.



Сейчас главное – чтобы работала экономика, постепенно переводящаяся на военные рельсы. Чтобы устояли системы жизнеобеспечения, работала логистика. Здесь есть сложности, которые мы не собираемся прятать и воспринимаем как задачи для решения.



Пока мы едины – все преодолеем.



Слава Украине!".

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.