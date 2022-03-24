Резников о боях последнего месяца: Научили россиян, в чем разница между "на" и "в" Украине
24.03.2022, 09:53
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи CNN)
Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам в день, когда уже ровно месяц идет полномасштабная война России против Украины. Глава Минобороны уверен: этот период войдет в историю как "месяц несокрушимости". Он сообщил, что россияне уже потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 40 000 человек, однако предупреждает – впереди для Украины еще очень тяжелый период.
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Публикуем текст обращения министра полностью:
"Уважаемые украинцы!
Этот период войны, начавшейся нападением России на Крым более восьми лет назад, войдет в историю как "месяц несокрушимости".
Украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог разрушить многих. Но не нас.
Хочу искренне поблагодарить всех наших защитников и защитниц, всех граждан, которые на своем месте работают ради жизни страны.
За это время мы доказали себе и всему миру, что Украина для нас прежде всего.
Что мы не позволим никому забрать у нас государство, о котором мечтали, за которое боролись, умирали, шли в Сибирь или на Соловки поколения украинцев.
За месяц у нас есть много символов несокрушимости. Героический Мариуполь, непреодолимый Харьков, отважный Чернигов и многие другие города и села показали, что российские оккупанты не будут властвовать на нашей земле.
В Сумах, Гостомеле, Волновахе, Ахтырке, Макарове, Конотопе, Николаеве, Броварах, Изюме и несколько раз в Чернобыевке непрошеных гостей научили, в чем разница между "на" и "в" Украине.
Херсон, где безоружные граждане сопротивляются оккупантам, доказывает всем, что российских солдат никто не звал. Это военные преступники из государства-террориста, ворвавшиеся силой.
За месяц они убили уже более 120 украинских детей. Тысячи и тысячи маленьких украинцев потеряли родителей, дом и пережили то, что мы никогда не простим врагу.
Зверства российских убийц и мародеров постепенно признают даже те, кто годами закрывал глаза на сущность кремлевского режима. Они насилуют, грабят, уничтожают все, что не могут украсть.
Мы отомстим за горе всех украинских городов и сел, которые временно занял враг. За Тростянец, Мелитополь, Счастье и Станицу Луганскую.
В Кременной на Луганщине российские изверги подогнали танк и расстреляли дом престарелых. 56 человек погибли. Это не случайное попадание снаряда или "работа по координатам". Это сознательное убийство беззащитных, военное преступление. Поэтому это на армия – это стая террористов, преступников и трусов.
Наши воины уже поразили более 100 российских самолетов и более 125 вертолетов, более 520 танков и более 1500 бронемашин. Суммарные потери врага – убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести – уже составляют более 40 000 человек. Увеличивается количество дезертиров.
Впереди у нас очень тяжелый период. Российская военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат. Российское общество уже испытывает отдельные последствия, но запугано и пассивно.
Оно выглядит обреченным, ведь не готово избавлять своих детей от бессмысленной смерти и хотя бы забирать тела погибших. Сложно подобрать слова, чтобы оценить глубину этой нравственной деградации.
Поэтому единственный наш путь – выстоять под нашествием Мордора. Через боль, страх, потери. Через все испытания.
Потому что своих детей, родителей и близких мы любим. Мы просто не можем позволить, чтобы изверги определяли наше будущее и хозяйничали в нашем доме.
Мы их выгоним. Мы все отстроим. Мы очистим нашу землю от последствий войны. Это потребует от нас напряжения всех сил и времени.
Наша армия выстояла и усиливается за счет резерва. Сдерживает врага и переходит к активной обороне. Постепенно увеличивается международная поддержка.
Сейчас главное – чтобы работала экономика, постепенно переводящаяся на военные рельсы. Чтобы устояли системы жизнеобеспечения, работала логистика. Здесь есть сложности, которые мы не собираемся прятать и воспринимаем как задачи для решения.
Пока мы едины – все преодолеем.
Слава Украине!".
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