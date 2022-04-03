Резников о зверствах россиян под Киевом: Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал зверства российских оккупантов на территории Киевской области. Глава Минобороны уверяет, что неудачный блицкриг завершится для россиян удачным Нюрнбергом.

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Резников посетил освобожденный Гостомель, где встретился с украинскими защитниками города и вручил им государственные награды. Министр напомнил, что Гостомель, как и большинство украинских городов, уже с XVI века имело самоуправление, получив Магдебургское право.

"Имели свободу, свободу выбора. Чего россии до сих пор не дано. А россияне никогда не поймут. "Освободители" пришли со своим "русским миром" в мирный, свободный украинский город со счастливыми семьями. Сегодня весь мир видит результаты этого освобождения", – написал министр.

Он отметил, что десятки местных жителей только накануне, впервые за месяц, смогли без страха и угрозы быть расстрелянными выйти из подземелья.

Глава Минобороны уверяет, что Украина все восстановит и отстроит, а за преступления перед человечностью все причастные во главе с главными актерами Кремля будут отвечать не только перед украинским народом, но и перед международным судом, и за каждую забранную и искалеченную украинскую жизнь российские фашисты понесут ответственность.

"Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом. И фраза "я только выполнял приказ" в Нюрнбергском процессе не спасет ни одного преступника", – добавил министр.

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Оксана Житнюк

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