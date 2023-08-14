Резников объяснил, когда Минобороны не заказывает украинские БПЛА. Назвал две причины

Министр обороны Алексей Резников объяснил, когда его ведомство не закупает беспилотники украинского производства, и назвал причины. Об этом он написал в колонке для LIGA.net.

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По его словам, обеспечение, заказы и заключение контрактов на беспилотники происходят только на основании нужд от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что бывают случаи, когда украинские БПЛА не заказывают, и назвал две причины:

— нет заинтересованности ВСУ в конкретном образце;

— негативный вывод комиссии во главе с командованием ВСУ, которая состоит из представителей Генштаба, Минобороны, командующих войсками, а также военных научно-исследовательских учреждений.

"Как правило, отрицательное заключение предоставляется по несоответствию результатов испытаний тем тактико-техническим характеристикам, которые заявлены производителем. Что делать? Доработать и подавать снова. Мы действуем максимально гибко, чтобы все команды разработчиков и производителей могли себя проявить", — заявил министр.

Резников подчеркнул, что ключевой момент — это безопасность экипажей.

31 июля замминистра обороны Маляр сообщила, что Минобороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения.

В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из соображений безопасности, не известно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.

"Минобороны не покупает говно и тряпки". У Резникова ответили на обвинения насчет дронов.

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