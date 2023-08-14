Резніков пояснив, коли Міноборони не замовляє українські безпілотники. Назвав дві причини

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, коли його відомство не закуповує безпілотники українського виробництва, та назвав причини. Про це він написав у колонці для LIGA.net.

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За його словами, забезпечення, замовлення та укладання контрактів на безпілотники відбуваються лише на підставі потреб Генерального штабу Збройних Сил України.

Він зазначив, що трапляються випадки, коли українські БПЛА не замовляють, і назвав дві причини:

— немає зацікавленості ЗСУ у конкретному зразку;

— негативне виведення комісії на чолі з командуванням ЗСУ, що складається з представників Генштабу, Міноборони, командувачів військ, а також військових науково-дослідних установ.

"Як правило, негативний висновок надається з невідповідності результатів випробувань тим тактико-технічним характеристикам, які заявлені виробником. Що робити? Доопрацювати та подавати знову. Ми діємо максимально гнучко, щоб усі команди розробників та виробників могли себе проявити", — заявив міністр.

Резніков наголосив, що ключовий момент — це безпека екіпажів.

31 липня заступниця міністра Маляр повідомила, що Міноборони повністю виконало замовлення Генерального штабу стосовно дронів військового призначення.

У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки, не відомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.

"Міноборони не купує гівно і ганчірки". У Резнікова відповіли на звинувачення щодо дронів.

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