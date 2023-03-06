Резников отреагировал на слова Буданова, что ВСУ нужны штурмовики А-10 Thunderbolt

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украине нужны самолеты, способные быть элементом противовоздушной обороны, такие как F-16, а не штурмовики, предназначенные для уничтожения наземных целей вдоль линии фронта, как А-10 Thunderbolt II, о необходимости которых говорил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом Резников сказал в интервью LIGA.net.

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Министр говорит, что свое мнение строит "на консультациях с командующим Воздушными силами господином Олещуком и месседжах, проговоренных со всеми членами Ставки Верховного главнокомандующего".

Украине нужно усиливать противовоздушную оборону, считает Резников.

"А самолет – это платформа, которая является элементом в первую очередь ПВО. Поэтому нам нужны самолеты, которые способны как элемент ПВО увидеть в воздухе вражеский самолет и нанести ему поражение, сбить крылатую/баллистическую ракету и при необходимости нанести удар по наземным целям (склады, командные пункты, скопление техники)", – сказал он.

По его мнению, А-10 Thunderbolt – "это тяжелая летучая крепость, которая может насыпать на танковые колонны". Но танковые колонны "давно не ходят".

"Этот самолет далеко не видит и очень медленный. Их много в США, но они не воюют. Они старые, у них нет запчастей, и обслуживать их невозможно. Я эти самолеты обсуждал еще в марте прошлого года и получил ответ: "Не может эта медленная крепость противостоять быстрым самолетам россиян", – сказал Резников.

Ранее Буданов в интервью Голосу Америки высказал мнение, что Украине нужна штурмовая авиация, а не истребители F-16. "Штурмовая авиация в США это, прежде всего, самолеты А10 Thunderbolt II. Также это ударные вертолеты типа AН64 и т.д. Эти воздушные платформы предназначены для нанесения ударов по земле", – сказал он.

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Вадим Ребрина

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