Резников: Победа Украины — это когда РФ не будет в нынешнем виде. Готовим наступление ВСУ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что победой Украины будет прекращение существования России в нынешнем виде. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, страна вступает в новый период, задача которого — победить. Он отметил, что победой Украины будет восстановление территориальной целостности в границах 1991 года и ликвидация угрозы со стороны РФ.

"Победа — когда Украина будет. Будет суверенной и независимой в международно признанных границах. Успешной, богатой, сильной. А России в нынешнем виде — не будет. Не будет террористического московского режима, который говорит о "братстве" и при этом совершает геноцид", — заявил министр.

Резников написал, что враг все еще опасен и у него есть много ресурсов, но стратегически уже проиграл, а Украине осталось довести дело до конца.

Глава Минобороны напомнил, что Украину поддерживает коалиция из 54 стран, а все Силы обороны будут получать больше вооружений, в частности, танки, бронетехнику и системы противовоздушной обороны.

"Мы будем поражать сильнее и на большее расстояние, в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве. Будет наше контрнаступление. Мы много работаем, чтобы его подготовить и снабдить", — резюмировал он.

24 февраля президент США Джо Байден должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд.

В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.

В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.

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Дмитро Гриниченко

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