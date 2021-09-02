Резников подсчитал, сколько Россия тратит на войну на Донбассе: $35 млрд за семь лет

Война и оккупация части украинских территорий на Донбассе ежегодно обходится России в $5 млрд. Об этом в интервью LIGA.net заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

"Они тратят в год до $5 млрд только в донецком и луганском направлении. За семь лет это $35 млрд. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие", – сказал он.

По его словам, когда РФ поймет, что для них очень дорого удерживать эти территории, а "толку никакого нет, а тут еще санкционное давление", – Путин начнет искать варианты выхода из Донбасса. "С попыткой сохранения лица, конечно. Будут искать подходящий формат", – считает он.

Поэтому Украине нужно быть готовой к введению, например, международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходной период. "Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся", – объяснил Резников.

"Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина никогда... Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", – уверен он.

1 сентября Зеленский на встрече с Байденом предложил США форматы участия в мирном урегулировании войны на Донбассе. США – подумают.

Зеленский отвез в США списки украинских пленных и пропавших без вести в Крыму и на Донбассе.

Читайте полный текст: Интервью | Алексей Резников: Мир меняется. А с ним – и перспективы России как страны-бензоколонки

Валерия Кондратова

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