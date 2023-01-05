Резников пока не видит потребности в массовой мобилизации в Украине

На данный момент в Украине нет потребности в дополнительной мобилизации, однако ситуация может измениться в любой момент. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью на телемарафоне.

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Глава оборонного ведомства напомнил, что в Украине объявлена мобилизация с начала полномасштабного вторжения РФ, и она не завершена.

"Мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там (в законодательстве. – ред.) предусмотрен. Мобилизация продолжается в спокойном режиме. Как говорит главнокомандующий Валерий Залужный, у нас нет такой большой потребности в людях, как у россиян. У нас потребность в оружии, технике", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что Украина, к сожалению, тоже несет потери в войне, и эти потери боевых бригад восполняются.

"Каких-то специалистов берем особенных, которые нам нужны для тех или иных задач. Но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу. Но, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом и в любой момент", – сказал Резников.

Он добавил, что в зависимости от того, как будут развиваться события, при необходимости будут приниматься соответствующие решения о мобилизации – Советом нацбезопасности и обороны, президентом и Верховной Радой.

19 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил объявления в России всеобщей мобилизации.

20 декабря Путин поручил создать "рабочую группу органов власти и организаций" по вопросам мобилизации.

Начальник ГУР Буданов заявил, что в России мероприятия по мобилизации не прекращались, но масштабная волна начнется в начале января.

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Оксана Житнюк

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