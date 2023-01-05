UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников пока не видит потребности в массовой мобилизации в Украине

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 23:17
Резников пока не видит потребности в массовой мобилизации в Украине - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

На данный момент в Украине нет потребности в дополнительной мобилизации, однако ситуация может измениться в любой момент. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью на телемарафоне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Глава оборонного ведомства напомнил, что в Украине объявлена мобилизация с начала полномасштабного вторжения РФ, и она не завершена.

"Мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там (в законодательстве. – ред.) предусмотрен. Мобилизация продолжается в спокойном режиме. Как говорит главнокомандующий Валерий Залужный, у нас нет такой большой потребности в людях, как у россиян. У нас потребность в оружии, технике", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что Украина, к сожалению, тоже несет потери в войне, и эти потери боевых бригад восполняются.

"Каких-то специалистов берем особенных, которые нам нужны для тех или иных задач. Но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу. Но, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом и в любой момент", – сказал Резников.

Он добавил, что в зависимости от того, как будут развиваться события, при необходимости будут приниматься соответствующие решения о мобилизации – Советом нацбезопасности и обороны, президентом и Верховной Радой.

Читайте также: Зеленский: Будем готовы встретить любые мобилизационные ресурсы России

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война мобилизация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 