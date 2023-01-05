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Зеленский: Будем готовы встретить любые мобилизационные ресурсы России видео

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 22:47
Владимир Зеленский
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Украина должна быть готова к любым попыткам террористов ввести новые мобилизационные ресурсы из России. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Зеленский кратко проинформировал о результатах очередного заседания Ставки и сказал, что Украина должна "использовать ближайшее время – январь и начало февраля, – чтобы быть готовыми к любым попыткам террористов ввести новые мобилизационные ресурсы России". 

Президент также отчитался о результатах телефонных переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Испании Педро Санчесом

"Со всеми лидерами обсуждаю обязательно две вещи – больше оборонной поддержки для нашего государства, то есть больше оружия для нашей армии и больше защиты всем украинцам – защиты на земле, в небе и на море", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца "за решение усилить нашу оборону". "Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику", – сказал Зеленский.

Президент также выразил отдельную благодарность военным, которые сдерживают атаки российских террористов на Бахмутском и теснят их на Донецком направлении.

В конце выступления Зеленский обратился к гражданам страны-агрессора и в доступных для них выражениях пояснил, почему их диктатор вдруг заговорил об "одностороннем прекращении огня" и как это связано с растущими потерями российской армии.

Читайте также: Зеленский провел Ставку. Темы — фронт, планы РФ, обеспечение ВСУ боеприпасами и БПЛА

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский видеообращение
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