Зеленский провел Ставку. Темы — фронт, планы РФ, обеспечение ВСУ боеприпасами и БПЛА

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего 5 января. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, на заседании был поднят вопрос анализа ситуации на передовой войны против России.

Он отметил, что участники просчитывали все возможные шаги противника в будущем.

Также обсуждался контроль над обеспечением Вооруженных Сил Украины боеприпасами и техникой, в частности, беспилотниками — как разведывательными, так и ударными.

Недавно Зеленский заявил, что российский режим бросит на войну против Украины всех, кого сможет собрать во время новой волны мобилизации.

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Дмитро Гриниченко

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