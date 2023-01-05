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Зеленский провел Ставку. Темы — фронт, планы РФ, обеспечение ВСУ боеприпасами и БПЛА

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05.01.2023, 14:04
Зеленский провел Ставку. Темы — фронт, планы РФ, обеспечение ВСУ боеприпасами и БПЛА - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего 5 января. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, на заседании был поднят вопрос анализа ситуации на передовой войны против России.

Он отметил, что участники просчитывали все возможные шаги противника в будущем. 

Также обсуждался контроль над обеспечением Вооруженных Сил Украины боеприпасами и техникой, в частности, беспилотниками — как разведывательными, так и ударными. 

Недавно Зеленский заявил, что российский режим бросит на войну против Украины всех, кого сможет собрать во время новой волны мобилизации. 

Читайте также: Путин будет воевать и попытается потенциально начать новое наступление — Столтенберг 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война беспилотники Ставка Верховного Главнокомандующего
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