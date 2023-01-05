Зеленский провел Ставку. Темы — фронт, планы РФ, обеспечение ВСУ боеприпасами и БПЛА
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего 5 января. Об этом он сообщил в Telegram.
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По его словам, на заседании был поднят вопрос анализа ситуации на передовой войны против России.
Он отметил, что участники просчитывали все возможные шаги противника в будущем.
Также обсуждался контроль над обеспечением Вооруженных Сил Украины боеприпасами и техникой, в частности, беспилотниками — как разведывательными, так и ударными.
Недавно Зеленский заявил, что российский режим бросит на войну против Украины всех, кого сможет собрать во время новой волны мобилизации.
- Мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
- Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты могут создать ударную группировку в Беларуси в январе-феврале 2023 года, которая будет состоять из мобилизованных.
- У Путина не могут решить, стоит ли проводить новое масштабное наступление в Украине зимой.
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