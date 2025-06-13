Резников появился на GLOBSEC-2025. Рассказал историю Кучмы о Будапештском меморандуме

Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Бывший министр обороны Алексей Резников выступил на форуме GLOBSEC-2025 в Праге. Он рассказал, как президент Франции (1981-1995 годы) Франсуа Миттеран во время подписания Будапештского меморандума в 1994 году предостерег второго президента Украины Леонида Кучму, что Россия "в любом случае предаст".

Украина должна была получить письменные гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия согласно Будапештскому меморандуму, в частности, Россия обязалась уважать территориальную целостность Украины и не начинать против нее войну. Подписантами были США, Великобритания и Россия.

Резников вспомнил историю, которую ему рассказал Кучма, подписавший Будапештский меморандум.

"Леонид Кучма рассказал мне, что он прибыл в гостиницу к президенту Миттерану [президент Франции с 1981 по 1995 годы]. После церемонии подписания, президент Миттеран сказал молодому президенту Украины: "Молодой человек, в любом случае они предадут вас". Это цитата. И мы видим результат. Именно поэтому урок усвоен", – рассказал бывший министр обороны.

Он также заявил, что Россия ведет против Украины не только войну "обычным оружием или средством электронной войны", они используют "когнитивную войну".

Он привел пример, что американская разведка незадолго до полномасштабной войны располагала информацией, что Россия планирует оккупировать Киев за три дня.

"Но когнитивное предубеждение стало таким, что в случае полномасштабной войны Киев упадет за три дня. Такой небольшой нюанс между тем, что "они собирались" и "Киев упадет". Это было убеждение. И исходя из этого убеждения, все столицы цивилизованного мира решили так: у нас есть очень хороший сосед, но он умрет через три дня. Какой смысл инвестировать в него?", – сказал Резников.

Когнитивная война – это форма современного противостояния, которая направлена не на физическое уничтожение врага, а на влияние на его сознание, эмоции, поведение и способность принимать решения. Ее основная цель – изменить восприятие реальности, посеять сомнения, растерянность, страх или апатию, и в конце концов – парализовать волю к сопротивлению или способствовать капитуляции без прямого боя.