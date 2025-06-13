Резніков з'явився на GLOBSEC-2025. Розповів історію Кучми про Будапештський меморандум

Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Колишній міністр оборони Олексій Резніков виступив на форумі GLOBSEC-2025 у Празі. Він розповів, як президент Франції (1981-1995 роки) Франсуа Міттеран під час підписання Будапештського меморандуму у 1994 році застеріг другого президента України Леоніда Кучму, що Росія "у будь-якому разі зрадить".

Україна мала отримати письмові гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї згідно з Будапештським меморандумом, зокрема Росія зобов'язалася поважати територіальну цілісність України та не розпочинати проти неї війну. Підписантами були США, Велика Британія та Росія.

Резніков згадав історію, яку йому розповів Кучма, який підписав Будапештський меморандум.

"Леонід Кучма розповів мені, що він прибув до готелю до президента Міттерана [президент Франції з 1981 до 1995 року]. Після церемонії підписання президент Міттеран сказав молодому президенту України: "Молодий чоловіче, у будь-якому випадку вони зрадять вас". Це цитата. І ми бачимо результат. Саме тому урок засвоєно", – розповів колишній міністр оборони.

Він також заявив, що Росія веде проти України не тільки війну "звичайною зброєю або засобом електронної війни", вони використовують "когнітивну війну".

Він навів приклад, що американська розвідка незадовго до повномасштабної війни мала інформацію, що Росія планує окупувати Київ за три дні.

"Але когнітивне упередження стало таким, що у разі повномасштабної війни Київ впаде за три дні. Такий невеличкий нюанс між тим, що "вони збиралися" та "Київ впаде". Це було переконання. І виходячи з цього переконання, усі столиці цивілізованого світу вирішили так: у нас є дуже хороший сусід, але він помре за три дні. То який сенс інвестувати [допомагати] йому?" – сказав Резніков.

Когнітивна війна – це форма сучасного протистояння, яка спрямована не на фізичне знищення ворога, а на вплив на його свідомість, емоції, поведінку та здатність ухвалювати рішення. Її основна мета – змінити сприйняття реальності, посіяти сумніви, розгубленість, страх або апатію і зрештою – паралізувати волю до опору або сприяти капітуляції без прямого бою.