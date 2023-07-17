Резников предложил изменить Конституцию – разрешить иностранные военные базы в Украине

Украине на пути евроатлантической интеграции нужно разрешить размещение в стране иностранных военных баз, для этого необходимо изменить одну из норм Конституции. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в колонке "В НАТО без эмоций. Что мы таки получили на саммите в Вильнюсе" для LIGA.net.

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По мнению Резникова, норма Конституции о недопущении расположения иностранных военных баз устарела.

"Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", – заявил министр обороны

Кроме того, Резников предложил дополнить статью 17 (о защите суверенитета и территориальной целостности Украины) тезисом, что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.

"Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы", – пояснил глава Минобороны.

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