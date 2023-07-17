Резніков запропонував змінити Конституцію – дозволити іноземні військові бази в Україні

Україні на шляху євроатлантичної інтеграції слід дозволити розміщення в країні іноземних військових баз, для цього необхідно змінити одну з норм Конституції. Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у колонці "В НАТО без емоцій. Що ми таки здобули на саміті у Вільнюсі" для LIGA.net.

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На думку Резнікова, норма Конституції про недопущення розташування іноземних військових баз застаріла.

"Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій", – заявив міністр оборони

Крім того, Резніков запропонував доповнити статтю 17 (про захист суверенітету і територіальної цілісності України) тезою, що Україна самостійно обирає механізми забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", – пояснив глава Міноборони.

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