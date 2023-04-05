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Резников рассказал, почему союзники отказывают Украине в некоторых видах вооружений

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 13:39
Резников рассказал, почему союзники отказывают Украине в некоторых видах вооружений - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

На фоне полномасштабной войны России против Украины европейские страны столкнулись с проблемами количества и качества оружия на складах. В интервью NV министр обороны Алексей Резников заявил, что это основная причина, по которой западные партнеры отказывают Украине в некоторых видах военной помощи.

"В какой-то момент страны Европы были неприятно удивлены, что у них на складах не так уж много оружия, а если оно есть, то не такое уж и качественное. Я в течение года часто узнавал, почему тот или иной вариант оружия нам не дают, оказывалось — потому что оно не готово. Европейцы же ответственны, если уж давать, то давать, чтобы оно работало", – сказал он.

По словам Резникова, европейские страны оказывают военную помощь Украине из-за того, что они "наконец-то пришли к выводу", что Россия может не остановиться после Украины и пойти дальше.

По мнению министра, это понимание и послужило причиной запуска европейского оборонпрома. Целью западных союзников является пополнение своих составов, чтобы не терять уровень собственной обороноспособности и помочь Украине.

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Он считает, что военная промышленность на фоне захватнической войны России против Украины станет "бизнесом номер один", а в "каждой стране будут вкладываться в новые современные технологии, современное оружие, пополнение складов".

Читайте также большое интервью Резникова на LIGA.net.

Мілана Головань
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Алексей Резников война военная помощь оборонка
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