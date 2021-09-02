Резников: Россия в Черном море угрожает трем странам НАТО, через Беларусь – еще пяти
Украина в войне с Россией обеспечивает не только свою безопасность: поведение РФ прямо угрожает уже и странам НАТО. Об этом в интервью LIGA.net заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
На вопрос, обсуждал ли он во время визита в США возможность размещения в Украине системы ПВО Patriot, Резников ответил: это последовательная политика Украины во время коммуникации с США.
"Нам все говорят: ну, в ЕС вы когда-то попадете – но не сейчас, в НАТО тоже – но не сейчас. Окей, вы нас пока не видите в составе НАТО и ЕС, но мы занимаемся вопросами безопасности не только Украины, но и вашей", – сказал он.
По его словам, в Черном море судоходство – под угрозой. Три страны НАТО уже под рисками: Турция, Болгария и Румыния. А аншлюс, который осуществляет РФ в Беларуси, прямо влияет на четыре страны НАТО: страны Балтии плюс Польша. "Это в ваших интересах – нам помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы", – считает он.
Позиция многих европейских стран, в том числе стран НАТО, – don’t provoke Russia, – не работает, уверен Резников.
В июле на переговорах с послами, которые представляют НАТО в Брюсселе, Резников предложил подключить Украину, Грузию и Молдову к разработке новой стратегии НАТО до 2030 года: "Тот уникальный опыт, который мы имеем в противостоянии россиянам, сложно найти в другом месте... Если россиян не останавливать, они будут двигаться дальше".
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- 23 августа замгенсека НАТО Мирча Джоанэ подтвердил на Крымской платформе: Украина и Грузия станут членами Альянса.
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