Резников с Кулебой подарили Байдену обломок российской боевой ракеты – фото

Резников с Кулебой во время встречи с американским президентом в Варшаве подарили ему обломок российской боевой ракеты.

"На этой фотографии мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как "Яворовский военный полигон".

Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", – написал Кулеба.

В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения.

Авиаудар был нанесен из акватории Черного и Азовского морей. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет.

Дмитрий Смирнов

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