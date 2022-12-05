Резников сразу после атаки РФ связался с главой Пентагона. Говорили об усилении ПВО
Министр обороны Алексей Резников связался с главой Пентагона Ллойдом Остином сразу после сегодняшней очередной ракетной атаки россиян по территории Украины. Резников написал в Twitter, что обсуждалась дальнейшая помощь Штатов по усилению противовоздушной обороны Украины.
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Министр обороны выразил благодарность Остину, "которому искренне небезразлична ситуация в Украине".
"Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской ПВО", – написал Резников.
Несколько дней назад главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли детализировал Штатам запросы Украины по необходимой технике и вооружению.
- Сегодня, 5 декабря, страна-террорист нанесла восьмой массированный ракетный удар по Украине за последние два месяца.
- Армия России запустила свыше 70 ракет по Украине, и более 60 из них сбила ПВО.
- Шмыгаль сообщил о попаданиях в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
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