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Резников сразу после атаки РФ связался с главой Пентагона. Говорили об усилении ПВО

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 22:55
Резников сразу после атаки РФ связался с главой Пентагона. Говорили об усилении ПВО - Фото
Алексей Резников (скриншот)

Министр обороны Алексей Резников связался с главой Пентагона Ллойдом Остином сразу после сегодняшней очередной ракетной атаки россиян по территории Украины. Резников написал в Twitter, что обсуждалась дальнейшая помощь Штатов по усилению противовоздушной обороны Украины.

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Министр обороны выразил благодарность Остину, "которому искренне небезразлична ситуация в Украине".

"Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской ПВО", – написал Резников.

Несколько дней назад главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли детализировал Штатам запросы Украины по необходимой технике и вооружению.

Читайте также: Кулеба: Чем больше военных преступлений совершит РФ, тем больше оружия нужно дать Украине

Оксана Житнюк
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пентагон Алексей Резников война пво ракетный удар Ллойд Остін
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