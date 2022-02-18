Резников: Провокации РФ не прекратятся – готовят обоснования для признания террористов

Министр обороны Алексей Резников считает, что провокации РФ не прекратятся, так как Кремль готовит обоснования для признания ОРДЛО, даже если не будет этого делать. Об этом он сказал сегодня, 18 февраля, в ходе выступления на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Министр связывает резкое усиление обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с заседанием Совета безопасности ООН, на котором вчера обсуждались минские договоренности.

"Это традиционная тактика российской стороны. Всегда перед заседанием Трехсторонней контактной группы, встречами в нормандском формате, любыми важными международными событиями, которые касаются российско-украинской войны, устраиваются какие-то инциденты, чтобы сформировать фон, который российская сторона считает выгодным", – сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что в последние дни Украина постоянно сталкивается с провокациями РФ: это обстрелы, кибератаки, опасные маневры авиации, выведение из строя мобильной связи.

"Наша задача – не делать того, к чему нас подталкивает РФ. Давать отпор, но держать голову холодной. Потому что провокации не прекратятся. Кремль все равно готовит обоснования для признания ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии. Вне зависимости от того, будет ли он реализован – просто, чтобы иметь этот вариант на столе", – подчеркнул министр.

Он также обратился к жителям оккупированных территорий Донбасса: "Люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг, а те, кто прячутся за вашими стенами. Те, кто якобы пытается "защитить" вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении".

По словам Резникова, в результате обстрелов трое украинских военных получили ранения, еще один – боевую травму. С начала суток по состоянию на 10:00 со стороны оккупантов на Донбассе было уже 20 обстрелов.

LIGA.net ведет хронику об актуальных событиях в связи с российской агрессией и угрозой вторжения.

ведет хронику об актуальных событиях в связи с российской агрессией и угрозой вторжения. По словам Резникова, Россия разместила у границ около 140 000 своих военных, но на данный момент РФ не создала ни одной ударно-наступательной группировки, которые необходимы для полномасштабного вторжения.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской. Трое гражданских получили контузии.

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Оксана Житнюк

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