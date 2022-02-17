Украину склоняют к выполнению минских соглашений по сценарию Кремля – Резников

Украину склоняют к исполнению минских соглашений по сценарию России, однако это не значит, что Киев к этому склонился. Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр обороны Алексей Резников.

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"Это не ощущение, это правда. Нас склоняют к исполнению "Минска" по сценарию Кремля, с момента подписания этих соглашений. Но это не означает, что мы склонились или собираемся это сделать", – сказал он.

На вопрос, склоняет ли к этому теперь и Запад, Резников прямо не ответил. Он сказал, что все действия западные партнеры принимают в интересах, в первую очередь, своих стран.

По его словам, их интересы могут меняться вместе с фамилиями правителей, поэтому страны Запада по-разному себя ведут. Он отметил, что ряд государств заинтересованы в торговле с РФ, "но вынуждены поддерживать санкции, хотя многие не хотят".

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Резников добавил, что Украина готова выполнять минские соглашения, поскольку другой платформы нет, однако они – неидеальны, полностью все их исполнить нельзя.

Он напомнил, что Украина настаивает на позиции: сперва должны быть выведены из оккупированных районов Донбасса российские войска, наемники, техника и восстановлен контроль над границей, а потом уже выборы в ОРДЛО.

"Минские соглашения были в принципе Украиной подписаны под дулом автомата или гаубицы, исходя из того, что была тяжелая ситуация по безопасности и поэтому на это вынуждены были пойти. Но как сейчас можно согласиться на политическую часть пакета не закрыв вопросы по безопасности", – сказал он.

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Марк Сировой

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