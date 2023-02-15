Резников: У ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России. Ситуация не критичная

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у Вооруженных Сил Украины хватит боеприпасов для отражения наступления россиян. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, украинское руководство не сидит сложа руки и давно организовало поставки боеприпасов от стран НАТО, а также заключило контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системное снабжение.

Он отметил, что поставки есть и будут.

"Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но нельзя говорить, что ситуация критическая и нам не хватит боеприпасов для того, чтобы отразить нашествие РФ. Мы готовы к отражению нашествия", — сказал министр.

Резников подчеркнул: партнеры знают, что Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, о чем говорилось на заседании в формате Рамштайн 14 февраля.

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Дмитро Гриниченко

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