Резников: У ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России. Ситуация не критичная
Министр обороны Алексей Резников заявил, что у Вооруженных Сил Украины хватит боеприпасов для отражения наступления россиян. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
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По его словам, украинское руководство не сидит сложа руки и давно организовало поставки боеприпасов от стран НАТО, а также заключило контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системное снабжение.
Он отметил, что поставки есть и будут.
"Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но нельзя говорить, что ситуация критическая и нам не хватит боеприпасов для того, чтобы отразить нашествие РФ. Мы готовы к отражению нашествия", — сказал министр.
Резников подчеркнул: партнеры знают, что Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, о чем говорилось на заседании в формате Рамштайн 14 февраля.
- Выступая перед встречей, генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
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