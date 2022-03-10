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Резников: Украина с пониманием примет капитуляцию России

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 18:21
Резников: Украина с пониманием примет капитуляцию России - Фото
Денис Монастырский и Алексей Резников (фото - Facebook Резникова)

Украина без проблем примет капитуляцию страны-оккупанта России, которая 24 февраля пошла на полномасштабное вторжение и развязала войну, которой Европа не видела более 70 лет. Об этом министр обороны Алексей Резников написал в Facebook.

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Глава Минобороны отметил, что руководство страны во главе с президентом и все члены правительства – на своих местах и работают, "как бы это ни было обидно" для РФ.

"Я настоятельно советую каждому российскому солдату проследовать прямо за российским кораблем или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по поводу капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России", – ответил министр на неизменные требования Москвы о капитуляции Украины как условие прекращения войны.

"Держим строй", – подытожил Резников.

Он входит в переговорную группу, которая провела на территории Беларуси уже три встречи с представителями РФ.

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Евгений Пилипенко
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Алексей Резников
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