Резников: Украина с пониманием примет капитуляцию России

Украина без проблем примет капитуляцию страны-оккупанта России, которая 24 февраля пошла на полномасштабное вторжение и развязала войну, которой Европа не видела более 70 лет. Об этом министр обороны Алексей Резников написал в Facebook.

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Глава Минобороны отметил, что руководство страны во главе с президентом и все члены правительства – на своих местах и работают, "как бы это ни было обидно" для РФ.

"Я настоятельно советую каждому российскому солдату проследовать прямо за российским кораблем или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по поводу капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России", – ответил министр на неизменные требования Москвы о капитуляции Украины как условие прекращения войны.

"Держим строй", – подытожил Резников.

Он входит в переговорную группу, которая провела на территории Беларуси уже три встречи с представителями РФ.

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Евгений Пилипенко

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