Резников в Вашингтоне: Фактический аншлюс Беларуси привел к новым угрозам

Украина рассчитывает на расширение поддержки со стороны США в связи с новыми угрозами, возникшими из-за фактического аншлюса Беларуси Россией. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время встречи с сенатором Джеймсом Ингофом в ходе рабочей поездки в Вашингтон, передает пресс-служба Минобороны.

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Во время встречи Резников рассказал Ингофу о текущей ситуации в сфере безопасности вдоль границ Украины, а также на временно оккупированных Россией территориях.

"Отдельное внимание было уделено новым угрозам, возникшим вследствие фактического аншлюса Беларуси", – говорится в сообщении.

Министр и сенатор обсудили возможности практического применения механизмов поддержки, находящихся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности", – сказал Резников.

По его словам, стороны говорили о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки для неотложных потребностей украинской армии. Также речь шла о военно-дипломатической поддержке и о развитии фундаментальных возможностей ВСУ.

Как отмечается, был очерчен ряд первоочередных задач.

"У нас очень конкретные задачи до конца года, по которым мы рассчитываем на прогресс", – отметил министр обороны.

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Наталия Медведева

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