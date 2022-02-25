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Резников: Важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 11:41
Резников: Важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль - Фото
Валерий Залужный и Алексей Резников (Фото - Facebook)

Украине "уже удалось сломать планы российских оккупантов", и теперь важно "уничтожить мрак лжи, который создает Кремль", написал в Facebook министр обороны Алексей Резников. 

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Резников написал, что "надо показать миру и самим гражданам России, что российские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей. И что все молчащие об этом становятся сообщниками убийц", – считает министр обороны.

Он также обратился ко всем гражданам Украины и украинской диаспоре.

"На официальных ресурсах... публикуются доказательства преступлений российских оккупационных войск. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь – среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают", – предлагает Резников.

Он считает важным распространять такие свидетельства в "итальянском, немецком и венгерском медиапространствах" (страны в которых была ранее сильна поддержка Кремля. - Ред.), а также среди журналистов и должностных лиц европейских стран. 

Резников призывает "продемонстрировать миру, что такое тотальная оборона. И что наш народ не одолеть".

Он также пишет, что в Киеве оружие и боекомплект получили 18 000 бойцов Сил ТрО только в течение вчерашнего и сегодняшнего дня и желающих присоединиться к ТрО и с оружием в руках останавливать российских оккупантов все больше.

Резников также принял решение, согласованное с командующим Сил ТрО ВСУ бригадным генералом Галушкиным, что в Силы ТрО могут вступать патриоты старше 60 лет, которые морально и физически готовы к сопротивлению врагу.

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Сергей Бережной
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агрессия России Алексей Резников
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