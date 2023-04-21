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Резников: Встретился с Остином и Милли. Враг почувствует последствия наших договоренностей

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 13:53
Резников: Встретился с Остином и Милли. Враг почувствует последствия наших договоренностей - Фото
Марк Милли, Ллойд Остин, Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Резникова, двусторонняя встреча с американскими союзниками стала "плодотворной".

"Это был откровенный разговор на простом языке", – рассказал он.

Резников высказал благодарность Остину и Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции.

"Враг почувствует последствия наших договоренностей", – заявил глава Минобороны.

  • 21 апреля 2023 года на заседании формата "Рамштайн" Украина рассчитывает на продвижение по предоставлению западных истребителей и ПВО.
  • Резников ожидает от партнеров помощи со средствами противовоздушной обороны, боеприпасами, техникой и обучением бойцов штурмовых бригад МВД. 

Читайте также: Резников: Германия передала Украине новую систему ПВО IRIS-T. Дальше нужны западные самолеты

Наталія Медведєва
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Алексей Резников война рамштайн Марк Милли Ллойд Остин
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