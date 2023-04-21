Резников: Встретился с Остином и Милли. Враг почувствует последствия наших договоренностей

Министр обороны Алексей Резников пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил в Twitter.

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По словам Резникова, двусторонняя встреча с американскими союзниками стала "плодотворной".

"Это был откровенный разговор на простом языке", – рассказал он.

Резников высказал благодарность Остину и Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции.

"Враг почувствует последствия наших договоренностей", – заявил глава Минобороны.

21 апреля 2023 года на заседании формата "Рамштайн" Украина рассчитывает на продвижение по предоставлению западных истребителей и ПВО.

Резников ожидает от партнеров помощи со средствами противовоздушной обороны, боеприпасами, техникой и обучением бойцов штурмовых бригад МВД.

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Наталія Медведєва

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