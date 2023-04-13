Резников заявил, что обсудил с замгенсека НАТО "интересные вещи" к саммиту в Вильнюсе
Министр обороны Алексей Резников заявил, что обсудил с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане "некоторые интересные вещи" по подготовке Украины к саммиту Альянса в Вильнюсе. Об этом он рассказал на полях Первой Черноморской конференции безопасности в Бухаресте, сообщает корреспондент Укринформа .
"Мы также проговорили некоторые интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом состоится буквально вскоре на полях "Рамштайна", – сказал Резников.
По его словам, встреча носила рабочий характер, и были обсуждены "разные детали" и осуществлен "необходимый обмен мнениями".
Резников добавил, что Украина готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и надеется получить "максимально позитив и плюсы" от него.
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