Резников заявил, что обсудил с замгенсека НАТО "интересные вещи" к саммиту в Вильнюсе

Министр обороны Алексей Резников заявил, что обсудил с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане "некоторые интересные вещи" по подготовке Украины к саммиту Альянса в Вильнюсе. Об этом он рассказал на полях Первой Черноморской конференции безопасности в Бухаресте, сообщает корреспондент Укринформа .

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"Мы также проговорили некоторые интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом состоится буквально вскоре на полях "Рамштайна", – сказал Резников.

По его словам, встреча носила рабочий характер, и были обсуждены "разные детали" и осуществлен "необходимый обмен мнениями".

Резников добавил, что Украина готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и надеется получить "максимально позитив и плюсы" от него.

1 марта Столтенберг пригласил Зеленского принять участие в саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе.

По данным Euractiv, на саммите НАТО в Вильнюсе могут объявить о сближении отношений и поддержке для Украины, но оставят требования по реформам. Такая позиция вроде бы должна устроить как членов Альянса, так и Украину.

6 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США, Германия и Венгрия противостоят попыткам некоторых европейских союзников предложить Украине "дорожную карту" к членству в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе.

Вадим Ребрина

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