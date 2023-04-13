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Резников заявил, что обсудил с замгенсека НАТО "интересные вещи" к саммиту в Вильнюсе

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 19:49
Резников заявил, что обсудил с замгенсека НАТО
Алексей Резников, міністр оборони України (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что обсудил с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане "некоторые интересные вещи" по подготовке Украины к саммиту Альянса в Вильнюсе. Об этом он рассказал на полях Первой Черноморской конференции безопасности в Бухаресте, сообщает корреспондент Укринформа .

"Мы также проговорили некоторые интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом состоится буквально вскоре на полях "Рамштайна", – сказал Резников.

По его словам, встреча носила рабочий характер, и были обсуждены "разные детали" и осуществлен "необходимый обмен мнениями".

Резников добавил, что Украина готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и надеется получить "максимально позитив и плюсы" от него.

  • 1 марта Столтенберг пригласил Зеленского принять участие в саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе.
  • По данным Euractiv, на саммите НАТО в Вильнюсе могут объявить о сближении отношений и поддержке для Украины, но оставят требования по реформам. Такая позиция вроде бы должна устроить как членов Альянса, так и Украину.
  • 6 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США, Германия и Венгрия противостоят попыткам некоторых европейских союзников предложить Украине "дорожную карту" к членству в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе.
Вадим Ребрина
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Алексей Резников нато Мирча Джоане
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