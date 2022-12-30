Резникова спросили об индексации зарплат военных. Ответ: Нам пояса нужно затягивать

Министр обороны Алексей Резников в ответ на вопрос о том, планируется ли индексация денежного довольствия военнослужащих в 2023 году, ответил, что нужно наоборот затягивать пояса, и объяснил, почему. Об этом речь шла в интервью главы Минобороны LB.ua.

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Журналист сказал, что в начале полномасштабного вторжения военнослужащие на передовой получали зарплату, сумма которой в эквиваленте составляла $4000, а сейчас это $2500. И задал вопрос – планируется ли индексация.

"Вот вы говорите индексацию, а может, тогда давайте все из страны уедем? А кто эти деньги зарабатывает? Экономика работает? Или пошлина платится? Бизнес работает под обстрелами?", – задал встречные вопросы Резников.

Он объяснил, что Минобороны в условиях войны закупает оружие, обмундирование, снаряжение, питание для военнослужащих.

Глава Минобороны рассказал, что один снаряд 152-го калибра стоит 1800–2500 евро в зависимости от мощности.

"А посчитайте, мы стреляем за сутки 6000 разного типа, категорий. Даже если полторы тысячи один недорогой, средняя цена будет 2000. Просто посчитайте в деньгах... Что, в натовских странах солдат получает $4000? Нет, нет таких зарплат", – сказал министр.

И задал журналисту еще один встречный вопрос: осознает ли он объемы экономических потерь во всех сферах, чтобы говорить об увеличении доходов.

"Пусть меня проклянут, но я хочу честно говорить: народ, война не закончилась, и мы не знаем, когда она кончится. Нам, стране, надо выжить. Нам, наоборот, пояса нужно затягивать", – сказал Резников.

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Наталія Медведєва

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