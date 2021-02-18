"Результат помощи РФ – сотни смертей". Реакция МИД на обещание Путина "не бросить Донбасс"

Россия не намерена выполнять свои обязательства в связи с конфликтом на Донбассе, а ее "помощь" уже привела к сотням погибших. Об этом заявил в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, реагируя на обещание президента РФ Владимира Путина "не бросить Донбасс, несмотря ни на что".

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"Вследствие российской агрессии жители Донбасса оказались в ужасной гуманитарной ситуации, а результатом так называемой "российской помощи", о которой заявляют в Кремле, стали тысячи погибших, десятки тысяч обездоленных детей и сотни тысяч украинцев, потерявших свои дома", – заявил Николенко.

Он отметил, что МИД расценивает такие заявления руководства РФ как свидетельство нежелания Кремля выполнять взятые на себя обязанности в рамках минского и нормандского форматов. По словам Николенко, Москва также "сознательно и деструктивно блокирует переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта".

Он добавил, что МИД регулярно настаивает на бесспорной ответственности РФ как за развязывание агрессии против Украины, так и за урегулирование конфликта.

"РФ должна полностью выполнить свои международные обязательства, вывести с территории Украины свою армию, наемников и вооруженные формирования и вернуть Украинскому государству полный контроль над ее международно признанными границами. Только тогда на украинский Донбасс придет мир", – подытожил Николенко.

13 февраля Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что". Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что имелась ввиду "гуманитарная помощь".

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Марк Сировой

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