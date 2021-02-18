UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Результат помощи РФ – сотни смертей". Реакция МИД на обещание Путина "не бросить Донбасс"

18.02.2021, 11:42
Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Россия не намерена выполнять свои обязательства в связи с конфликтом на Донбассе, а ее "помощь" уже привела к сотням погибших. Об этом заявил в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, реагируя на обещание президента РФ Владимира Путина "не бросить Донбасс, несмотря ни на что".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вследствие российской агрессии жители Донбасса оказались в ужасной гуманитарной ситуации, а результатом так называемой "российской помощи", о которой заявляют в Кремле, стали тысячи погибших, десятки тысяч обездоленных детей и сотни тысяч украинцев, потерявших свои дома", – заявил Николенко.

Он отметил, что МИД расценивает такие заявления руководства РФ как свидетельство нежелания Кремля выполнять взятые на себя обязанности в рамках минского и нормандского форматов. По словам Николенко, Москва также "сознательно и деструктивно блокирует переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта".

Он добавил, что МИД регулярно настаивает на бесспорной ответственности РФ как за развязывание агрессии против Украины, так и за урегулирование конфликта.

"РФ должна полностью выполнить свои международные обязательства, вывести с территории Украины свою армию, наемников и вооруженные формирования и вернуть Украинскому государству полный контроль над ее международно признанными границами. Только тогда на украинский Донбасс придет мир", – подытожил Николенко.

  • 13 февраля Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что". Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что имелась ввиду "гуманитарная помощь".

Читайте также: Давос. Путин заявил о вероятности применения военной силы и появления новых горячих точек

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин Донбасс война МИД олег николенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 