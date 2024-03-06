РФ атаковала Боровую в Харьковской области: один человек погиб, семеро ранены – фото

Последствия обстрела (Фото: Харьковская ОВА)

Днем 6 марта Россия обстреляла поселок Боровая Изюмского района. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще семеро местных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По предварительным данным полиции, удар был нанесен ракетой "Искандер-М".

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По словам Синегубова, смертельные травмы получил 70-летний житель. Также пострадали семь гражданских, среди них трое юношей в возрасте от 12 до 16 лет, у них обнаружили легкие и средние травмы, 73-летний и 18-летний мужчины и две женщины 44 и 24 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

Глава ОВА сообщил, что в результате атаки возник пожар на территории частного дома, разрушения получили хозяйственные здания.

С начала полномасштабной войны армия РФ ежедневно обстреливает Харьковскую область из разных видов вооружения.

28 февраля россияне сбросили авиабомбу на вокзал в Великом Бурлуке Харьковской области. В результате атаки погибли мужчина и шестилетний ребенок.

4 марта Синегубов сообщил, что Россия впервые ударила по Купянску авиабомбой с кассетным зарядом. По его словам, КАБы такого типа представляют еще большую угрозу гражданскому населению.

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