РФ атакувала Борову на Харківщині: одна людина загинула, семеро поранені – фото

Наслідки обстрілу (Фото: Харківська ОВА)

Вдень 6 березня Росія обстріляла селище Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще семеро місцевих мешканців отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За попередніми даними поліції, удару було завдано ракетою "Іскандер-М".

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За словами Синєгубова, смертельні травми отримав 70-річний місцевий мешканець. Також постраждали семеро цивільних, серед них троє юнаків віком від 12 до 16 років, у них виявили легкі та середні травми, 73-річний та 18-річний чоловіки та дві жінки 44 і 24 років. Усіх поранених доставили до лікарні.

Очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки виникла пожежа на території приватного будинку, руйнувань зазнали господарські будівлі.

З початку повномасштабної війни армія РФ щодня обстрілює Харківську область з різних видів озброєння.

28 лютого росіяни скинули авіабомбу на вокзал у Великому Бурлуку на Харківщині. В результаті атаки загинули чоловік і шестирічна дитина.

4 березня Синєгубов повідомив, що Росія вперше вдарила по Куп’янську авіабомбою з касетним зарядом. За його словами, КАБи такого типу становлять ще більшу загрозу для цивільного населення.

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