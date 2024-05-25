РФ и Северная Корея могут планировать военную провокацию перед выборами в США – NBC News

По данным собеседника издания, время провокации может быть разработано таким образом, чтобы вызвать волнения в другой части мира

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия и Северная Корея могут готовить масштабную военную провокацию в октябре перед президентскими выборами в США. Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на ряд американских высокопоставленных чиновников.

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Издание отметило, что американские официальные лица готовятся к тому, что Северная Корея потенциально прибегнет к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие перед выборами в США.

В частности, несколько американских высокопоставленных чиновников рассказали журналистам, что Пхеньян, вероятно, осуществит это по настоянию российского диктатора Владимира Путина.

По их словам, время провокации может быть разработано таким образом, чтобы вызвать волнение в другой части света, когда "американцы будут решать, отправлять президента Джо Байдена или бывшего президента Дональда Трампа обратно в Белый дом".

"Мы не сомневаемся, что Северная Корея в этом году будет провокационной. Вопрос лишь в том, насколько это будет эскалацией", – заверил издание представитель американской разведки.

Журналисты отметили, что администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что усиление военного альянса между Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поскольку в ближайшие недели ожидается, что российский диктатор посетит Северную Корею и встретится с Ким Чен Ыном, официальные лица США считают, что они укрепят новое соглашение по расширению передачи военных технологий Пхеньяну.

Также представители разведки США считают, что Путин предоставляет Северной Корее технологию создания ядерных подводных лодок и баллистических ракет в обмен на отправку Пхеньяном России большого количества боеприпасов для их применения в войне против Украины.

Представители США предупредили – северокорейские боеприпасы, скорее всего, старые и ненадежные, но грузы были отправлены Москве во время дефицита в Силах обороны Украины, что имело влияние на поле боя.

Американские чиновники также добавили, что в обмен на передачу Москве боеприпасов Северная Корея хочет, чтобы Россия предоставила ей части баллистических ракет, самолеты, ракеты, бронетехнику и другие передовые технологии.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

28 февраля министры обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и США Ллойд Остин провели телефонный разговор и пообещали жестко реагировать на снабжение Северной Кореей оружия в Россию в координации с международным сообществом.

30 апреля сообщалось, что в 32-страничном отчете наблюдатели ООН пришли к выводу, что "обломки упавшего в Харькове 2 января 2024 года снаряда происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и являются доказательством нарушения эмбарго на поставку оружия Северной Корее.

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