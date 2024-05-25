Росія та Північна Корея можуть планувати військову провокацію перед виборами у США – NBC News

За даними співрозмовника видання, час провокації може бути розроблений таким чином, щоб викликати хвилювання в іншій частині світу

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

Росія та Північна Корея можуть готувати масштабну військову провокацію у жовтні перед початком президентських виборів у США. Про це повідомило видання NBC News із посиланням на низку американських високопоставлених чиновників.

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Видання зазначило, що американські офіційні особи готуються до того, що Північна Корея потенційно вдасться до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття перед виборами у США.

Зокрема кілька американських високопоставлених чиновників розповіли журналістам, що Пхеньян, вірогідно, здійснить це за наполяганням російського диктатора Володимира Путіна.

За їхніми словами, час провокації може бути розроблений таким чином, щоб викликати хвилювання в іншій частині світу, коли "американці вирішуватимуть, відправляти президента Джо Байдена чи колишнього президента Дональда Трампа назад у Білий дім".

"Ми не сумніваємося, що Північна Корея цього року буде провокаційною. Питання лише в тому, наскільки це буде ескалацією", – запевнив видання представник американської розвідки.

Журналісти зауважили, що адміністрація Байдена дедалі більше стурбована тим, що посилення військового альянсу між Путіним і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Оскільки найближчими тижнями очікується, що російський диктатор відвідає Північну Корею і зустрінеться з Кімом Чен Ином, офіційні особи США вважають, що вони зміцнять нову угоду щодо розширення передання військових технологій Пхеньяну.

Також представники розвідки США вважають, що Путін надає Північній Кореї технологію створення ядерних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на надсилання Пхеньяном Росії великої кількості боєприпасів для їх застосування у війні проти України.

Представники США попередили – північнокорейські боєприпаси, найімовірніше, старі та ненадійні, але вантажі були відправлені Москві під час дефіциту в Силах оборони України, що мало вплив на полі бою.

Американські чиновники також додали, що в обмін на передання Москві боєприпасів Північна Корея хоче, щоб Росія надала їй частини балістичних ракет, літаки, ракети, бронетехніку та інші передові технології.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 із Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

28 лютого міністри оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та США Ллойд Остін провели телефонну розмову і пообіцяли жорстко реагувати на постачання Північною Кореєю зброї до Росії в координації з міжнародною спільнотою.

30 квітня повідомлялося, що у 32-сторінковому звіті спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і є доказом порушення ембарго на постачання зброї Північної Кореї.

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